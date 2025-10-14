24ωρη απεργία: Σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια ενάντια στο εργασιακό ν/σ – Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η χώρα, στο πλαίσιο της 24ωρης κινητοποίησης που έχουν κηρύξει τα εργατικά σωματεία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στη Βουλή.

Το κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο λόγω των απεργιακών συγκεντρώσεων που πραγματοποιούν τα συνδικάτα, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου με αιχμή ιδίως τη διάταξη για την 13ωρη εργασία.

Από τις 11.00 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο του καλέσματος που έχουν απευθύνει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ το ΠΑΜΕ έχει δώσει «ραντεβού» στα Προπύλαια.

Η ΓΣΕΕ δηλώνει την αντίθεσή της «στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας» και διεκδικεί «πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων».

Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της εκφράζει την αντίθεσή της «στο λεγόμενο ‘ευέλικτο ωράριο’, που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης». Μεταξύ άλλων ζητεί: «απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο με απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – κατάργηση της εισφοράς 2% – ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017 και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο».

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, αυξήσεις στους μισθούς και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα μετ’ εμποδίων πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς στη σημερινή 24ωρη απεργία. Δείτε αναλυτικά πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα και όλα τα ΜΜΜ.

