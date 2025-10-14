Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως 162 ερευνητές

Τα 162 μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή διεθνή κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύεται ετησίως στο Elsevier Data Repository, συγχαίρει θερμά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η κατάταξη παραθέτει το 2% των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιστημονική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο και βασίζεται σε αντικειμενικούς βιβλιομετρικούς δείκτες από τη βάση Scopus και περιλαμβάνει δύο διακριτές λίστες: (α) career-long (διαχρονική επίδραση) και (β) single-year impact (ετήσια επίδοση).
Στη φετινή αποτύπωση συμπεριλαμβάνονται 162 ερευνητές και ερευνήτριες, εκ των οποίων οι 151 είναι υπηρετούντα ή αφυπηρετήσαντα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), οι 3 είναι μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), και οι 8 είναι επιστημονικοί συνεργάτες – ερευνητές του Ιδρύματος και του ΕΠΙΣΕΥ.
Τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ που αναφέρονται στη μελέτη είναι 91, αριθμός που αντιστοιχεί στο 22,6 % του συνόλου των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τρία νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ.
Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και νέοι/νέες ερευνητές/ερευνήτριες του ΕΜΠ που εισέρχονται για πρώτη φορά στις λίστες, ενισχύοντας τη «νέα γενιά» επιστημόνων του Ιδρύματος.
«Η παρουσία και των νέων μελών ΔΕΠ όπως και των ερευνητών μας στις λίστες καταγράφει τη διεθνή απήχηση, σηματοδοτεί την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και ενισχύει την πεποίθηση ότι οι επιλογές του ΕΜΠ δημιουργούν “διάδρομο αριστείας” για τα επόμενα χρόνια – με υψηλές προσδοκίες για ερευνητικά αποτελέσματα, διεθνείς συνεργασίες, και ουσιαστική καθοδήγηση της νέας γενιάς ερευνητών», αναφέρει το ΕΜΠ.
Τα δύο εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ, τα οποία προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, ο καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου και ο ομότιμος καθηγητής Σέργιος Θεοδωρίδης, συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.
Το ΕΜΠ τονίζει πως συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ερευνητική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ποιότητα και την ευρεία απήχηση του επιστημονικού έργου που παράγεται στα εργαστήρια και τις Σχολές του.
Κατάλογος ονομάτων
- Αβραμόπουλος Ηρακλής (Avramopoulos, Hercules), Σχολή ΗΜΜΥ, Kαθηγητής / μέλος ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή (Agatzini-Leonardou, Styliani), Σχολή ΜΜΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια (career, 2024)
- Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (Anagnostopoulos, J.), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career)
- Αναστασάκης Ευάγγελος [†] (Anastassakis, E.), Σχολή ΗΜΜΥ, Kαθηγητής (career)
- Ανδρεόπουλος Ανδρέας (Andreopoulos, Andreas), Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης (career)
- Αντωνιάδης Ιωάννης (Antoniadis, Ioannis), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής, Κοσμήτορας (2024)
- Αντωνόπουλος Κίμων (Antonopoulos, Kimon A.), Σχολή ΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Αφράτη Φώτω (Afrati, Foto N.), Σχολή ΗΜΜΥ, συντ. Καθηγήτρια (career)
- Βαλαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος (Valagiannopoulos, Constantinos), Σχολή ΗΜΜΥ, Επίκουρος Καθηγητής (career, 2024)
- Βαμβάτσικος Δημήτριος (Vamvatsikos, Dimitrios), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Βαρβαρίγος Εμμανουήλ (Varvarigos, Emmanouel), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής, Αντιπρύτανης (career)
- Βαρβαρίγου Θεοδώρα (Varvarigou, Theodora), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγήτρια / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Βαρδουλάκης Ιωάννης [†] (Vardoulakis, Ioannis), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Βασιλείου Μιχαήλ (Vassiliou, Michalis F.), Σχολή ΠΜ, Επίκουρος Καθηγητής (career, 2024)
- Βιντζηλαίου Ελισσάβετ (Vintzileou, Elizabeth), Σχολή ΠΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια (career)
- Βλαχογιάννη Ελένη (Vlahogianni, Eleni I.), Σχολή ΠΜ, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας (career, 2024)
- Βλυσίδης Απόστολος (Vlyssides, Apostolos), Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Βοσνιάκος Γεώργιος-Χριστόφορος (Vosniakos, George Christopher), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Βουλόδημος Αθανάσιος (Voulodimos, Athanasios), Σχολή ΗΜΜΥ, Επίκουρος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Βουρνάς Κωνσταντίνος (Vournas, Costas), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Βουτσάς Επαμεινώνδας (Voutsas, Epaminondas), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career)
- Βουτσινάς Σπυρίδων (Voutsinas, Spyros G.), Σχολή ΜΜ, συντ. Καθηγητής (career)
- Γαντές Χαράλαμπος (Gantes, Charis J.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career)
- Γερόλυμος Νικόλαος (Gerolymos, Nikos), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Γεωργακίλας Αλέξανδρος (Georgakilas, Alexandros G.), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Γεωργιάδης Χαράλαμπος (Georgiadis, H. G.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Γεωργιλάκης Παύλος (Georgilakis, Pavlos S.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Γιακουμής Ευάγγελος (Giakoumis, Evangelos G.), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Γιαννάκογλου Κυριάκος (Giannakoglou, Kyriakos C.), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career)
- Γιαννακόπουλος Αντώνιος (Giannakopoulos, Antonios E.), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Γιαννής Γεώργιος (Yannis, George), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Γιαννόπαπας Βασίλειος (Yannopapas, Vassilios), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career)
- Γκαζέτας Γεώργιος (Gazetas, George), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Γκιοτσαλίτης Κωνσταντίνος (Gkiotsalitis, Konstantinos), Σχολή ΠΜ, Επίκουρος Καθηγητής (career, 2024)
- Γκόλιας Ιωάννης (Golias, John C.) Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης (career)
- Γλύτσης Ηλίας (Glytsis, Elias N.), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Δαμίγος Δημήτριος (Damigos, Dimitris G.), Σχολή ΜΜΜ, Καθηγητής, Κοσμήτορας (career)
- Δαφαλιάς Ιωάννης (Dafalias, Yannis F.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Δερματάς Δημήτριος (Dermatas, Dimitris), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career)
- Δέτση Αναστασία (Detsi, Anastasia), Σχολή ΧΜ, Καθηγήτρια (2024)
- Διακουλάκη Δανάη (Diakoulaki, Danae) Σχολή ΧΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια (career, 2024)
- Δούκας Χρυσόστομος (Χάρης) (Doukas, Haris), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ, Δήμαρχος Αθηναίων (career, 2024)
- Δουλάμης Αναστάσιος (Doulamis, Anastasios), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, Καθηγητής (career, 2024)
- Δουλάμης Νικόλαος (Doulamis, Nikolaos), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, Καθηγητής (career, 2024)
- Εξαδάκτυλος Γεώργιος (Exadaktylos, George), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής, (career)
- Ζιακόπουλος Απόστολος (Ziakopoulos, Apostolos), Σχολή ΠΜ, Ερευνητής (2024)
- Θεοδώρου Θεόδωρος (Δώρος) (Theodorou, Doros N.), Σχολή ΧΜ, συντ. Καθηγητής (career, 2024)
- Θεοχάρης Περικλής [†](Theocaris, P. S.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής, πρ. Πρύτανης, ακαδημαϊκός (career)
- Κακάλη Γλυκερία (Kakali, Glikeria), Σχολή ΧΜ, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας (career, 2024)
- Κακαράς Εμμανουήλ (Kakaras, Emmanouel), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Καράντζαλος Κωνσταντίνος (Karantzalos, Konstantinos G.), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, Καθηγητής (career)
- Καραφύλλης Ιάσων (Karafyllis, Iasson), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Καρέλλας Σωτήριος (Karellas, Sotirios), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Καρλαύτης Ματθαίος [†] (Karlaftis, Matthew G.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Κατσικαδέλης Ιωάννης (Katsikadelis, J. T.), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Κεχαγιάς Αλέξανδρος (Kehagias, Alex), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Κλαδάς Αντώνιος (Kladas, Antonios G.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Κλώνος Παναγιώτης(Klonos, Panagiotis A.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ερευνητής (career, 2024)
- Κοκόσης Αντώνιος (Kokossis, A.), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career)
- Κόλλιας Στέφανος (Kollias, Stefanos), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία (Kontou, Evagelia), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμη Καθηγήτρια (career)
- Κορρές Γεώργιος (Korres, Georgios N.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Κούβαρης Χριστόφορος (Kouvaris, Chris), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Κουρκουλής Σταύρος (Kourkoulis, Stavros K.), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης (career)
- Κουτσογιάννης Δημήτριος (Koutsoyiannis, Demetris), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Κροκίδα Μαγδαληνή (Krokida, Magdalini), Σχολή ΧΜ, Καθηγήτρια (career, 2024)
- Κυρανούδης Χρήστος (Kiranoudis, Chris T.), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career)
- Κυριακόπουλος Γρηγόριος (Kyriakopoulos, Grigorios L.), Σχολή ΗΜΜΥ, ΕΔΙΠ (career, 2024)
- Κωτσοβός Μιχαήλ (Kotsovos, Michael D.), Σχολή ΠΜ, συντ. Καθηγητής (career)
- Λαγαρός Νικόλαος (Lagaros, Nikos D.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής, Αντιπρύτανης (career, 2024)
- Λαζόπουλος Κωνσταντίνος (Lazopoulos, K. A.), Σχολή ΕΜΦΕ, συντ. Αναπλ. Καθηγητής (career, 2024)
- Λοϊζίδου-Μαλαμή Μαρία (Loizidou, Maria), Σχολή ΧΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια (career)
- Λυμπεράτος Γεράσιμος (Lyberatos, Gerasimos), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος (Mathioudakis, Konstantinos), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career)
- Μακρής Βασίλειος [†] (Macris, Basil J.), Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Μανιάς Στέφανος (Manias, S. N.), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Μαντόγλου Αριστοτέλης (Mantoglou, Aristotelis), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, συντ. Καθηγητής (career)
- Μαραγκός Πέτρος (Maragos, Petros), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Μαρινάκης Ευάγγελος (Marinakis, Vangelis), Σχολή ΗΜΜΥ, Επίκουρος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Μαρκάτος Νικόλαος (Markatos, N. C.), Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Μαρκόπουλος Άγγελος (Markopoulos, Angelos P.), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Μαρούλης Ζαχαρίας (Maroulis, Zacharias), Σχολή ΧΜ, συντ. Καθηγητής (career)
- Μαυράκος Σπυρίδων (Mavrakos, Spyridon A.), Σχολή ΝΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Μαυρόματος Νικόλαος (Mavromatos, Nick E.), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής, (career, 2024)
- Μαυρωτάς Γεώργιος (Mavrotas, George), Σχολή ΧΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής (career, 2024)
- Μέντζας Γρηγόρης (Mentzas, Gregoris), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Μητσούλης Ευάγγελος (Mitsoulis, Evan), Σχολή ΜΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Μοδινός Αντώνιος (Modinos, A.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Μοροπούλου Αντωνία (Moropoulou, Antonia), Σχολή ΧΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια, πρ. Αντιπρύτανης (career, 2024)
- Μουστάκας Κωνσταντίνος (Moustakas, Konstantinos G.), Σχολή ΧΜ, ΕΔΙΠ (2024)
- Μπάκας Ιωάννης [†] (Bakas, Ioannis), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career)
- Μπαλτάς Ευάγγελος (Baltas, Evangelos A.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (2024)
- Μπάχας Κωνσταντίνος (Bachas, Constantin P.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ερευνητής (career, 2024)
- Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος (Belibassakis, Kostas), Σχολή ΝΜΜ, Καθηγητής, Κοσμήτορας (career, 2024)
- Μπεργελές Γεώργιος (Bergeles, G. C.), Σχολή ΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Μπουρμπάκης Ιωάννης (Mpourmpakis, Giannis), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (2024)
- Μπουσδέκης Αλέξανδρος (Bousdekis, Alexandros), Σχολή ΗΜΜΥ, Ερευνητής ( 2024)
- Μπραϊμάκης Κωνσταντίνος (Braimakis, Konstantinos), Σχολή ΜΜ, Επίκουρος Καθηγητής (career, 2024)
- Νικήτα Κωνσταντίνα (Nikita, Konstantina), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγήτρια / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Ουζούνογλου Νικόλαος (Uzunoglu, Nikolaos), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Παλυβός Ιωάννης [†] (Palyvos, John), Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Παναγόπουλος Αθανάσιος (Panagopoulos, Athanasios D.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Παναγόπουλος Αργύριος (Panagopoulos, Argyris), Ερευνητής (career, 2024)
- Πάνιας Δημήτριος (Panias, Dimitrios), Σχολή ΜΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Παπαβασιλείου Αντώνιος (Papavasiliou, Anthony), Σχολή ΗΜΜΥ, Επίκουρος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Παπαβασιλείου Συμεών (Papavassiliou, Symeon), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Παπαγεωργίου Νικόλαος (Papageorgiou, Nikolaos S.), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Παπαδημητρίου Ελεονώρα (Papadimitriou, Eleonora), Σχολή ΠΜ, Επίκουρη Καθηγήτρια (career, 2024)
- Παπαδόπουλος Ευάγγελος (Papadopoulos, Evangelos), Σχολή ΜΜ, συντ. Καθηγητής (career, 2024)
- Παπαδρακάκης Εμμανουήλ (Papadrakakis, Manolis), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Παπαθανασίου Σταύρος (Papathanassiou, Stavros A.) Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Παπανικολάου Απόστολος (Papanikolaou, Apostolos), Σχολή ΝΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος (Papaspyrides, Constantine) Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Πασπαλιάρης Ιωάννης (Paspaliaris, Ioannis), Σχολή ΜΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Αντιπρύτανης (career)
- Πίσσης Πολύκαρπος (Pissis, Polycarpos) Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Πλατή Χριστίνα (Plati, Christina) Σχολή ΠΜ, Καθηγήτρια (2024)
- Προβατίδης Χριστόφορος (Provatidis, Christopher G.), Σχολή ΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Ρακόπουλος Κωνσταντίνος (Rakopoulos, Constantine D.), Σχολή ΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Ρασσιάς Θεμιστοκλής (Rassias, Themistocles M.), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Ρεντιζέλας Αθανάσιος (Rentizelas, Athanasios), Σχολή ΜΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής, (career, 2024)
- Ρήγας Φώτιος (Rigas, Fotis P.), Σχολή ΧΜ, συντ. Καθηγητής (career)
- Σαπουντζάκης Ευάγγελος (Sapountzakis, E. J.) Σχολή ΠΜ, Καθηγητής, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης (career)
- Σαρίμβεης Χαράλαμπος (Sarimveis, Haralambos), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career)
- Σαρμάς Ελισσαίος (Sarmas, Elissaios), Σχολή ΗΜΜΥ, Ερευνητής (2024)
- Σέμπος Ιωάννης (Sebos, Ioannis), Σχολή ΧΜ, ΕΔΙΠ (2024)
- Σοφιανός Αλέξανδρος (Sofianos, Alexandros I.), Σχολή ΜΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Σπηλιώτης Ευάγγελος (Spiliotis, Evangelos), Σχολή ΗΜΜΥ, Επίκουρος Καθηγητής (2024)
- Σπυράκος Κωνσταντίνος (Spyrakos, Constantine), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Σπύρου Κωνσταντίνος (Spyrou, Kostas J.), Σχολή ΝΜΜ, Καθηγητής (career)
- Στεφανίδης Γεώργιος (Stefanidis, Georgios D.), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (2024)
- Σωτηριάδης Παύλος (Sotiriadis, Paul P.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Ταούκης Πέτρος (Taoukis, Petros), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής, (career, 2024)
- Τασιός Δημήτριος (Tassios, D.) Σχολή ΧΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Τζαφέστας Σπυρίδων [†] (Tzafestas, Spyros G.), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Τζιβανίδης Χρήστος (Tzivanidis, Christos), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Τόπακας Ευάγγελος (Topakas, Evangelos), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Τοπαλής Φραγκίσκος (Topalis, F. V.), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / μέλος ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ (career).
- Τσαβδαριδης Κωνσταντίνος-Δανιήλ (Tsavdaridis, Konstantinos Daniel), Σχολή ΠΜ, Επίκουρος Καθηγητής (career, 2024)
- Τσακίρης Γεώργιος (Tsakiris, George), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Τσακιρίδης Πέτρος, Tsakiridis, Petros E., Σχολή ΜΜΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής (career, 2024)
- Τσαλαμέγκας Ιωάννης (Tsalamengas, John L.), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Τσετσέκου Αθηνά (Tsetsekou, Athena), Σχολή ΜΜΜ, Καθηγήτρια (career)
- Τσέτσερης Λεωνίδας (Tsetseris, Leonidas), Σχολή ΕΜΦΕ, Καθηγητής (career, 2024)
- Τσιάτας Γεώργιος (Tsiatas, George), Σχολή ΕΜΦΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής (career, 2024)
- Τσινιάς Ιωάννης (Tsinias, John), Σχολή ΕΜΦΕ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Τσιχριντζής Βασίλειος (Tsihrintzis, Vassilios A.), Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ, Καθηγητής, (career, 2024)
- Τύραλης Χρήστος (Tyralis, Hristos), Σχολή ΠΜ, Ερευνητής (2024)
- Φικιώρης Γεώργιος (Fikioris, George), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής (career)
- Φραγκιαδάκης Μιχαήλ (Fragiadakis, Michalis M.), Σχολή ΠΜ, Καθηγητής (2024)
- Φραγκόπουλος Χρίστος (Frangopoulos, Christos A.), Σχολή ΝΜΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career)
- Φράγκος Παναγιώτης (Fragkos, Panagiotis F.), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής (career, 2024)
- Φωτάκης Δημήτριος (Fotakis, Dimitris), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Χαριτίδης Κωνσταντίνος (Charitidis, Costas A.), Σχολή ΧΜ, Καθηγητής (career, 2024)
- Χασαλεύρης Αθανάσιος (Chasalevris, Athanasios), Σχολή ΜΜ, Επίκουρος Καθηγητής (2024)
- Χατζηαργυρίου Νικόλαος (Hatziargyriou, Nikos), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career, 2024)
- Χατζηγεωργίου Ιωάννης (Chatjigeorgiou, I. K.), Σχολή ΝΜΜ, Καθηγητής, Πρύτανης (career)
- Χουντάλας Δημήτριος (Hountalas, Dimitrios T.), Σχολή ΜΜ, Καθηγητής (career)
- Χρέμμος Ιωάννης (Chremmos, Ioannis), Σχολή ΗΜΜΥ, Ερευνητής, (career, 2024)
- Χριστοφόρου Ευάγγελος (Hristoforou, Evangelos), Σχολή ΗΜΜΥ, Καθηγητής / ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Ψαρράς Ιωάννης (Psarras, John), Σχολή ΗΜΜΥ, Ομότιμος Καθηγητής / Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ (career)
- Ψυχάρης Ιωάννης (Psycharis, I.), Σχολή ΠΜ, Ομότιμος Καθηγητής (career, 2024)
- Ωραιοπούλου Βασιλική (Oreopoulou, Vassiliki), Σχολή ΧΜ, συντ. Καθηγήτρια (career).