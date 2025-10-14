Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως 162 ερευνητές

Τα 162 μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή διεθνή κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύεται ετησίως στο Elsevier Data Repository, συγχαίρει θερμά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η κατάταξη παραθέτει το 2% των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιστημονική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο και βασίζεται σε αντικειμενικούς βιβλιομετρικούς δείκτες από τη βάση Scopus και περιλαμβάνει δύο διακριτές λίστες: (α) career-long (διαχρονική επίδραση) και (β) single-year impact (ετήσια επίδοση).

Στη φετινή αποτύπωση συμπεριλαμβάνονται 162 ερευνητές και ερευνήτριες, εκ των οποίων οι 151 είναι υπηρετούντα ή αφυπηρετήσαντα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), οι 3 είναι μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), και οι 8 είναι επιστημονικοί συνεργάτες – ερευνητές του Ιδρύματος και του ΕΠΙΣΕΥ.

Τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ που αναφέρονται στη μελέτη είναι 91, αριθμός που αντιστοιχεί στο 22,6 % του συνόλου των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τρία νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και νέοι/νέες ερευνητές/ερευνήτριες του ΕΜΠ που εισέρχονται για πρώτη φορά στις λίστες, ενισχύοντας τη «νέα γενιά» επιστημόνων του Ιδρύματος.

«Η παρουσία και των νέων μελών ΔΕΠ όπως και των ερευνητών μας στις λίστες καταγράφει τη διεθνή απήχηση, σηματοδοτεί την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και ενισχύει την πεποίθηση ότι οι επιλογές του ΕΜΠ δημιουργούν “διάδρομο αριστείας” για τα επόμενα χρόνια – με υψηλές προσδοκίες για ερευνητικά αποτελέσματα, διεθνείς συνεργασίες, και ουσιαστική καθοδήγηση της νέας γενιάς ερευνητών», αναφέρει το ΕΜΠ.

Τα δύο εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ, τα οποία προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, ο καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου και ο ομότιμος καθηγητής Σέργιος Θεοδωρίδης, συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.

Το ΕΜΠ τονίζει πως συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ερευνητική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ποιότητα και την ευρεία απήχηση του επιστημονικού έργου που παράγεται στα εργαστήρια και τις Σχολές του.

Κατάλογος ονομάτων