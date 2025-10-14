Logo Image

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος που είχαν χαθεί τα ίχνη του ενώ έκανε SUP

Κοινωνία

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI)

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, είχαν χαθεί χθες, Δευτέρα, το απόγευμα

Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες, Δευτέρα, το απόγευμα, σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, είχαν χαθεί ενώ έκανε όρθια κωπηλασία (SUP).

Όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι», ωστόσο στην πορεία δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του.

Ολονύχτιες έρευνες

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος, παρέχοντας συνδρομή στις έρευνες των πλωτών μέσων.

Τελικώς, πριν το μεσημέρι, ο 42χρονος εντοπίστηκε σώος.

