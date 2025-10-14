Logo Image

Ένα ντοκουμέντο μάς πάει στον «Πόντο» Μερζιφούντας – Για τη γαλανόλευκη φανέλα απαγχονίστηκαν μέλη του

Από την καρτ ποστάλ που έστειλε ο Γεώργιος Κυριακίδης το 1913 (πηγή: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)

«Εν Μερζιφούντι τη 14η Οκτωβρίου 1913» έγραφε ο Γεώργιος Κυριακίδης, μαθητής του κολεγίου «Ανατόλια»

Η φήμη του ξεπερνούσε τα όρια της Μερζιφούντας του Πόντου (ανατολικά της Σαμψούντας) και έφτανε μέχρι τον ελλαδικό χώρο, λόγω του επιπέδου μόρφωσης των αποφοίτων του. Ο λόγος για το «Ανατόλια», το κολέγιο που ιδρύθηκε το 1886 στη από ομάδα Αμερικανών προτεσταντών-καλβινιστών ιεραπόστολων.

Στο πλαίσιο του κολεγίου ιδρύθηκε από μαθητές και αποφοίτους ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Μερζιφούντας «Πόντος».

Στη διοίκησή του συμμετείχαν και καθηγητές του «Ανατόλια» και η δραστηριότητά του αφορούσε τους τομείς του αθλητισμού, του πνεύματος, της τέχνης.

