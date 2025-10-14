Logo Image

Χαλκιδική: 2η ημέρα ερευνών για 42χρονο αγνοούμενο που έκανε SUP

Κοινωνία

Χαλκιδική: 2η ημέρα ερευνών για 42χρονο αγνοούμενο που έκανε SUP

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, χάθηκαν χθες, Δευτέρα, το απόγευμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 42χρονου, ο οποίος αγνοείται σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, χάθηκαν χθες, Δευτέρα, το απόγευμα, ενώ έκανε όρθια κωπηλασία (SUP).

Όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι» και έκτοτε αγνοείται.

Ολονύχτιες έρευνες

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με αρνητικό όμως αποτέλεσμα.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συνδράμει τις έρευνες των πλωτών μέσων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube