Χαλκιδική: 2η ημέρα ερευνών για 42χρονο αγνοούμενο που έκανε SUP

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 42χρονου, ο οποίος αγνοείται σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ίχνη του άνδρα, με καταγωγή από την Τσεχία, χάθηκαν χθες, Δευτέρα, το απόγευμα, ενώ έκανε όρθια κωπηλασία (SUP).

Όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι» και έκτοτε αγνοείται.

Ολονύχτιες έρευνες

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με αρνητικό όμως αποτέλεσμα.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συνδράμει τις έρευνες των πλωτών μέσων.