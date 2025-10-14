Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γύρω στις 03.40, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος «Τζάμπο» στην οδό Κρέοντος.

Από την έκρηξη του εμπρηστικόυ μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια.