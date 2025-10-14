Logo Image

Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών

Κοινωνία

Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών

ΕΛ.ΑΣ.

Μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γύρω στις 03.40, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος «Τζάμπο» στην οδό Κρέοντος.

Από την έκρηξη του εμπρηστικόυ μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube