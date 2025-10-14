Logo Image

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βόρεια της Ρόδου – Δύο νεκροί

Κοινωνία

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βόρεια της Ρόδου – Δύο νεκροί

EUROKINISSI / Φωτ. αρχείου

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε φουσκωτή βάρκα με 19 μετανάστες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

