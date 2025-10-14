Circana: Μικρότερος ρυθμός αυξήσεων, αλλά το ράφι παραμένει ακριβό

Κατά το δοκούν «μεταφράζεται» η επίπτωση του Κώδικα Δεοντολογίας, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο, σε ό,τι αφορά στις τιμές στο ράφι, καθώς τα στοιχεία του απολογισμού του μέτρου από την Circana «σηκώνουν» διπλή ανάγνωση.

Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, δεν καταγράφηκε ούτε ραγδαία υποχώρηση προσφορών στα επώνυμα προϊόντα, ούτε σημαντική επιβράδυνση στις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή.

Ισορροπία

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Circana, «γενικά, η εικόνα που βγαίνει είναι «ισορροπημένη», με σχετικά ήπιες αυξήσεις τιμών. Φαίνεται ότι η εφαρμογή του κώδικα, ceteris paribus, οδήγησε σε αυξήσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ που «τρέχουν» με μικρότερο ρυθμό (+1,2%) σε σχέση με τον επίσημο πληθωρισμό στο 8μηνο (2,6%). Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε στην περίπτωση απουσίας των εν λόγω μέτρων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο δίμηνο του έτους, πριν δηλαδή την εφαρμογή του Κώδικα δεν είχε σημειωθεί κάποια ραγδαία αύξηση σε τιμές και προσφορές.

Σε ο,τι αφορά στην εικόνα των προσφορών καταγράφουν μια υποχώρηση κατά 0.7 μονάδα και διαμορφώνονται το διάστημα Μάρτιος – Αύγουστος 2025 στο 27,9% έναντι 28,6% το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο εξεταζόμενο διάστημα καταγράφεται αύξηση κατά 0.7 μονάδα στις προωθητικές στα τρόφιμα η συμμετοχή των οποίων έχει ανέλθει στο 28,2% έναντι 27,5% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Την ίδια ώρα στις κατηγορίες προϊόντων προσωπικής περιποίησης και στα καθαριστικά καταγράφηκε σημαντικός περιορισμός των προσφορών κατά 5.1 μονάδα και κατά 5.9 μονάδα αντίστοιχα.

Η πορεία των τιμών

Σε ο,τι αφορά στην πορεία των τιμών ανά κατηγορία, στο τρόφιμο καταγράφονται αυξήσεις 2,3% ενώ στις κατηγορίες μη τρόφιμο (προσωπική φροντίδα και καθαριστικά) έχει περάσει ξεκάθαρα σε περίοδο αποπληθωρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου τα σνακ εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξηση στις τιμές κατά 8%, σε σχέση με την συνολική επίδοση του οκταμήνου όπου η αύξηση έναντι του περσινού οκταμήνου κυμαίνεται στο 7,8%.

Ομοίως και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, που στο διάστημα εφαρμογή του κώδικα η ετήσια σύγκριση υποδεικνύει αύξηση 1,8% στο διάστημα Μαρτίου -Αυγούστου, ενώ στο οκτάμηνο η αύξηση είναι στο 1,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των τιμών στα τοπ 1000 προϊόντα σε πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ η εικόνα είναι σχετικά μοιρασμένη: το 49,2% των προϊόντων είναι ακριβότερα φέτος, ενώ το 43,1% φθηνότερα (σ.σ. τα υπόλοιπα δεν έχουν πωλήσεις στο αντίστοιχο περσυνό διάστημα). Συνεπώς, το αποτύπωμα του κώδικα δεοντολογίας εξαρτάται στο πως θα επιλέξει κανείς να «διαβάσει» τα στοιχεία των μετρήσεων.

Από πλευράς πάντως καταναλωτών η αίσθηση στο ράφι παραμένει έντονα πληθωριστική και αυτό γιατί η πορεία των τιμών βαίνει αυξανόμενη από το 2023 μέχρι και σήμερα.