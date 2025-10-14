Ήπιος ο καιρός με συννεφιά και περιορισμένες βροχές

Αίθριος θα είναι σήμερα, Τρίτη, ο καιρός με συννεφιά σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας ενώ τοπικές βροχές και μεμονομένες καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις προσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.