Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Οκτωβρίου

Κοινωνία

REUTERS/Louisa Gouliamaki

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, Μαρτύρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, Επίσκοπος Μαϊουμά
  • Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός, Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης και Θαυματουργός
  • Η Οσία Παρασκευή η Νέα, η Επιβατηνή

Οι Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος μαρτύρησαν στο Μιλάνο τον 1ο αιώνα, κατά τους διωγμούς των χριστιανών. Με την αφοσίωσή τους στον Χριστό και την ανδρεία τους απέναντι στους δημίους, έγιναν παράδειγμα πίστης και θάρρους για τους πρώτους χριστιανούς.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός υπήρξε Επίσκοπος Μαϊουμά και ένας από τους σπουδαιότερους υμνογράφους της Εκκλησίας. Έγραψε ύμνους απαράμιλλης πνευματικής ομορφιάς, μεταξύ αυτών και τον περίφημο κανόνα του Πάσχα.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός, Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης, έζησε τον 16ο αιώνα και ξεχώρισε για την πίστη, τη σοφία και τα θαύματά του, που στήριξαν πνευματικά το ποίμνιό του στη Λέσβο.

Η Οσία Παρασκευή η Νέα η Επιβατηνή, γνωστή και ως Αγία Παρασκευή των Βαλκανίων, γεννήθηκε στην Καλλικράτεια της Θράκης και αφιέρωσε τη ζωή της στη μετάνοια και την προσευχή. Τα λείψανά της τιμώνται στη Ρουμανία, ενώ η χάρη της είναι ιδιαίτερα σεβαστή σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Γερβάσιος, Γερβασία
  • Ναζάριος, Ναζαρία
  • Ιγνάτιος, Ιγνατία

