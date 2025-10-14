Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα σήμερα, Τρίτη για το 13ωρο – Πώς κινούνται μετρό, λεωφορεία, τρένα και άλλα μέσα μεταφοράς

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ολόκληρη η χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Αντιδρούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας — το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη, στη Βουλή.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι διατάξεις που, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, «νομιμοποιούν» την 13ωρη ημερήσια εργασία και «υπονομεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Διπλό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Στην πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις:

Στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ.

Στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα από ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλες κινητοποιήσεις οργανώνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, αυξήσεις στους μισθούς και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις:

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Οι γραμμές θα λειτουργήσουν μόνο από 09:00 έως 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς το κέντρο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Τρένα και Προαστιακός

Δεν θα κυκλοφορήσει κανένα δρομολόγιο, καθώς οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΠΟΣ.

Πλοία

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ έχουν εξαγγείλει πανελλαδική απεργία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αναχωρήσεις και αφίξεις στα λιμάνια, καθώς χωρίς ρυμουλκά δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Ταξί

Κανονικά θα κινηθούν, καθώς οι οδηγοί δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Δημόσιος τομέας – Οι θέσεις της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει «αντεργατικές ρυθμίσεις» και καλεί σε μαζική συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνουν:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Αυξήσεις στις αποδοχές και νέες συλλογικές συμβάσεις

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Τα αιτήματα της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζομένους σε πανεργατική απάντηση, ζητώντας την κατάργηση του 13ώρου, τη μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου και την επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, όπως και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Τα συνδικάτα δηλώνουν αποφασισμένα να κλιμακώσουν τον αγώνα, τονίζοντας πως το νέο νομοσχέδιο «καταργεί κατακτήσεις δεκαετιών» και μετατρέπει το δικαίωμα στην εργασία σε «ελαστικό προνόμιο».