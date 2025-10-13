Logo Image

Μαρτυρία Όλγας Ευκαρπίδου: Όλα τα πήρανε οι Τούρκοι, και σπίτια και περιουσίες. Την ψυχή μας την ίδια μας πήρανε

Κοινωνία

Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Κερασούντος μαζί με τις δασκάλες Άννα Βαφειάδου (αρ.) και Φανή Χρυσαφίδου, το 1888 (πηγή: «Η Έξοδος», τόμος Ι / Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου. Εικ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Γεννημένη στην Κερασούντα, βίωσε τη σφαγή των Αρμενίων και τις θηριωδίες του Τοπάλ Οσμάν εναντίον των Ελλήνων

Η Όλγα Ευκαρπίδου γεννήθηκε στην Κερασούντα, την παραλιακή πόλη του Εύξεινου Πόντου που ιδρύθηκε από τους Σινωπείς στην Αρχαιότητα και όφειλε το όνομά της στο δέντρο Κέρασος, πιθανότατα εξαιτίας του πλήθους των κερασιών που ευδοκιμούσαν στην περιοχή.

Η αύξηση του ελληνικού πληθυσμού της πόλης, κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα, οφειλόταν στη μαζική προσέλευση των κατοίκων της περιφέρειας Αργυρούπολης, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή όταν έκλεισαν τα εκεί μεταλλεία αργύρου. Οι Έλληνες της Κερασούντας, προερχόμενοι ως επί το πλείστον από την Αργυρούπολη, μιλούσαν ποντιακά και διακρίθηκαν κυρίως στη ναυτιλία.

Η μαρτυρία που ακολουθεί περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.

