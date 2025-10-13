Στην φυλακή για απείθεια, στον Ιρακινό που αντιστάθηκε σε αστυνομικό έλεγχο στο μετρό

Έξι μήνες ποινή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 19χρονο Ιρακινής καταγωγής, ο οποίος καταδικάστηκε για απείθεια, όταν αντιστάθηκε σε αστυνομικό έλεγχο στο μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ο 19χρονος ο οποίος συνελήφθη για έκτη φορά, στην απολογία του είπε:

«Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα “δεν σηκώνομαι” και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου».

Το δικαστήριο αποφάσισε την μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Για τον 19χρονο έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του, ήδη από την περασμένη Πέμπτη.