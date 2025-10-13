Logo Image

Μαδαγασκάρη: Εγκατέλειψε τη χώρα, με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος, ο πρόεδρος της χώρας

Κοινωνία

Μαδαγασκάρη: Εγκατέλειψε τη χώρα, με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος, ο πρόεδρος της χώρας

REUTERS/Siphiwe Sibeko

Μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών της νεολαίας

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης Άντρι Ρατζοελίνα εγκατέλειψε τη χώρα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Στινένι Ραντριανασολονιάϊκο, επικαλούμενος συζητήσεις με το προσωπικό της προεδρίας.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών της νεολαίας που οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση τον Αφρικανό ηγέτη.

«Ο πρόεδρος εγκατέλειψε τη χώρα, καλέσαμε το προσωπικό της προεδρίας και επιβεβαίωσαν ότι εγκατέλειψε τη χώρα» την Κυριακή, δήλωσε ο Ραντριανασολονιάϊκο, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα τύχη του Ρατζοελίνα είναι άγνωστη.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρατζοελίνα έφυγε από τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Κυριακή.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube