Μαραθώνας: Ταυτοποιήθηκε για τα πυρά με πολεμικό τυφέκιο έξω από κατοικία

Ένας 20χρονος Έλληνας συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής στον Μαραθώνα, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα τον περασμένο Αύγουστο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, προέκυψε ότι εμπλέκεται σε περιστατικό πυροβολισμών με πολεμικό τυφέκιο έξω από κατοικία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου.

Στο σημείο τότε είχαν εντοπιστεί και περισυλλεχθεί 20 κάλυκες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.