Logo Image

Χειροπέδες σε φυγόποινο με κάθειρξη 93 ετών και χρηματική ποινή 1,5 εκατ. ευρώ

Κοινωνία

Χειροπέδες σε φυγόποινο με κάθειρξη 93 ετών και χρηματική ποινή 1,5 εκατ. ευρώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Έλληνας διακινητής μεταναστών

Στην Αττική συνελήφθη 46χρονος Έλληνας φυγόποινος, πρωινές ώρες της Παρασκευής, μετά από πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τα έτη 2013 και 2015 αποτελούσε μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube