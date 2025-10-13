Χειροπέδες σε φυγόποινο με κάθειρξη 93 ετών και χρηματική ποινή 1,5 εκατ. ευρώ

Στην Αττική συνελήφθη 46χρονος Έλληνας φυγόποινος, πρωινές ώρες της Παρασκευής, μετά από πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τα έτη 2013 και 2015 αποτελούσε μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.