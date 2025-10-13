Logo Image

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός ταξί που παρέσυρε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. και εγκατέλειψε τον τραυματισμένο οδηγό της

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού που παρέσυρε δίκυκλη μηχανή της αστυνομίας, τραυματίζοντας τον οδηγό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Πρόκειται για 37χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη δίκυκλη μηχανή επέβαιναν δύο αξιωματικοί τη ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επέστρεφαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης μετά τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην Πυλαία.

Κατόπιν έρευνας εντοπίστηκε το ταξί και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού, που προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου εξετάστηκε και παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο τροχαίο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος.

