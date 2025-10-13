Logo Image

Προφυλακιστέος ο 43χρονος για την επίθεση με πιρούνι

Προφυλακιστέος ο 43χρονος για την επίθεση με πιρούνι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Ελληνορώσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση που του τέθηκε από ανακρίτρια και εισαγγελέα, ενώ ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

