Προφυλακιστέος ο 43χρονος για την επίθεση με πιρούνι

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Ελληνορώσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση που του τέθηκε από ανακρίτρια και εισαγγελέα, ενώ ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.