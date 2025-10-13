Logo Image

Hellenic Train: Αναστολή δρομολογίων και απόψε στον σιδηρόδρομο και τον Προαστιακό

Κοινωνία

Κανένα τρένο αύριο

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, του Προαστιακού συμπεριλαμβανομένου, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Hellenic Train, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν μετρό, τρένα, λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς

