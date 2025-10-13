Υπουργείο Οικογένειας: Η πρόσκληση προς τους φορείς παροχής Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η πρόσκληση προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση εξασφαλίζει συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης με υπηρεσίες, όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα, στην κινητικότητα και διασύνδεση με κάθε άλλου είδους υποστήριξη.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει και προσκαλεί τους δυνητικούς παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Ως εκ τούτου, το υπουργείο επισημαίνει ως σημαντική προπαρασκευαστική ενέργεια για την πιο άμεση ανταπόκριση των παρόχων στο πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων ότι οι αυτές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και υλοποίηση του έργου.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους παρόχους αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ενώ το πληροφοριακό σύστημα θα μείνει ανοιχτό για δεκαπέντε ημέρες.

Για τους δυνητικά ωφελούμενους, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.