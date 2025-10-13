Χανιά: Στο νοσοκομείο 15χρονη που βρέθηκε σε κατάσταση μέθης

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, στην Κρήτη, νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η 15χρονη βρίσκεται σε αυξημένη παρακολούθηση από τους γιατρούς και φέρει μώλωπα στην περιοχή του ματιού, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κλήση στην Άμεση Δράση

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου βρισκόταν η 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία έπειτα από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση για νεαρό κορίτσι το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, μετά τα μεσάνυχτα. Εντόπισαν τη νεαρή σε παγκάκι στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, μαζί με άλλους δύο συνομήλικους, έναν υπήκοο Αγγλίας και μία Ελληνίδα.

Η 15χρονη είχε τις αισθήσεις της και ανέφερε ότι είχε πέσει από σκάλα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και ειδοποιήθηκαν οι γονείς της.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την προανάκριση συνέλαβαν τη 41 ετών μητέρα της, από τη Ρουμανία, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ