Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ρεκόρ “προκάτ” φορολογικών δηλώσεων το 2026″
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πλήρης σύνταξη πριν απο τα 62 και χωρίς 40ετία”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ στην υπηρεσία του Μυλωνάκη!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ αυξήσεις συντάξεων”
ΕΣΤΙΑ: “Ο Στρατός, φρουρός του Συντάγματος!”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”
ΤA NEA: “Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.-ΠΟΙΟΣ “ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ” ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”
ΚONTRA: “ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”