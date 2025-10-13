Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ρεκόρ “προκάτ” φορολογικών δηλώσεων το 2026″

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πλήρης σύνταξη πριν απο τα 62 και χωρίς 40ετία”

Το Πεκίνο «έκλεισε» το τηλέφωνο στις ΗΠΑ μετά τις νέες απειλές Τραμπ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ στην υπηρεσία του Μυλωνάκη!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ αυξήσεις συντάξεων”

ΕΣΤΙΑ: “Ο Στρατός, φρουρός του Συντάγματος!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”

ΤA NEA: “Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.-ΠΟΙΟΣ “ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ” ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”

ΚONTRA: “ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”

