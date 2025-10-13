Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ρεκόρ “προκάτ” φορολογικών δηλώσεων το 2026″

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πλήρης σύνταξη πριν απο τα 62 και χωρίς 40ετία”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ στην υπηρεσία του Μυλωνάκη!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ αυξήσεις συντάξεων”

ΕΣΤΙΑ: “Ο Στρατός, φρουρός του Συντάγματος!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”

ΤA NEA: “Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.-ΠΟΙΟΣ “ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ” ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”

ΚONTRA: “ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”