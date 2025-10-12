Logo Image

Βλαντίμιρ Κωνσταντινίδης: Ένας Έλληνας επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γεωργίας

Κοινωνία

Στα… ελληνικά χέρια του Βλαντίμιρ Κωνσταντινίδη πέρασε η Υπηρεσία Πληροφοριών της Γεωργίας, τη σκυτάλη παρέδωσε ένας Ηρακλής, αλλά Μπεράια στο επίθετο.

Γεννημένος στην Τιφλίδα το 1972, ο Βλαντίμιρ Κωνσταντινίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας και αναπληρωτής καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας.

Τοποθετήθηκε σε διάφορα κρατικά πόστα, τόσο κατά την εποχή του κομμουνισμού όσο και μετά την ανεξαρτητοποίηση της Γεωργίας.

Από το 1989 ως το 1995 εργάστηκε στο Δικαστήριο της Τιφλίδας, στο υπουργείο Εσωτερικών και στην Υπηρεσία Προστασίας Κυβερνητικών Εγκαταστάσεων. Από το 1996 μέχρι το 1999 ήταν βασικός πραγματογνώμονας σε επιτροπή του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, η οποία «μάχεται» τη διαφθορά.

