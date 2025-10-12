Γιώργος Πιλίδης: Πρότυπό μου είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Μ. Αλέξανδρος, ο Λεωνίδας, όχι ο Χαμπίμπ

Δυνατά μηνύματα με ποντιακές υπογραφές που θα κάνουν περήφανους όλους τους Έλληνες, ταξιδεύουν από σήμερα, μέσω του podcast Muscletalk του γυμναστή Κωνσταντίνου Φτακλάκη (Kostef).

Με προσκεκλημένους τον πρωταθλητή της πάλης και πλέον αθλητή MMA Γιώργο Πιλίδη και τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ασπροπύργου «Αγ. Γεώργιος» Κώστα Παπαδόπουλο, το νέο επεισόδιο του Muscletalk είναι πολλά περισσότερα από ένα podcast για αθλητισμό, διατροφή και ασκήσεις.

«Η νέα γενιά πρέπει να καταλαβεί τι σήμαινει να είσαι Έλληνας. Να ξέρουμε ότι μέσα μας κυλάει ελληνικό αίμα. Όσοι το καταλάβουν θα έχουν απίστευτη εξέλιξη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Πιλίδης τονίζοντας πως δυστυχώς σήμερα το να αγαπάς την πατρίδα και να μιλάς για αυτήν χαρακτηρίζεται ως «φασιστική» επιλογή.

