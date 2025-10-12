Logo Image

Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ

Σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

