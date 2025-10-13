Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθόδωρου και Αγαθονίκης, Μαρτύρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς εκ Μογλενών

Ο Άγιος Μελέτιος (Πηγάς), Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Ο Άγιος Φλωρέντιος ο Μάρτυρας

Οι Άγιοι Κάρπος και Πάπυλος υπήρξαν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και κήρυξαν με ζήλο το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Συνελήφθησαν κατά τους διωγμούς του Δεκίου και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια μαζί με τον υπηρέτη τους Αγαθόδωρο και την ευσεβή γυναίκα Αγαθονίκη. Παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, αφήνοντας παράδειγμα ακλόνητης πίστης και αγάπης προς τον Θεό.

Η Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς, καταγόμενη από τα Μογλενά της Μακεδονίας, μαρτύρησε στα χρόνια της τουρκοκρατίας αρνούμενη να αλλαξοπιστήσει. Υπέμεινε τα μαρτύριά της με θαυμαστή ανδρεία και σήμερα τιμάται ως σύμβολο ελευθερίας και αφοσίωσης στην πίστη.

Ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς υπήρξε Πατριάρχης Αλεξανδρείας στα τέλη του 16ου αιώνα και από τους σημαντικότερους θεολόγους της Ορθοδοξίας, γνωστός για το έργο του υπέρ της ένωσης των Εκκλησιών και την υπεράσπιση των ορθών δογμάτων.

Ο Άγιος Φλωρέντιος μαρτύρησε για τον Χριστό κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: