Τραγικό δυστύχημα με παιδιά στη Δράμα – Αναποδογύρισε το αγροτικό που οδηγούσαν σκοτώνοντας το ένα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στον Βώλακα Δράμας, όταν αγροτικό όχημα που επέβαιναν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, ανετράπη σε ορεινή περιοχή του χωριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα παιδιά είχαν βγει για βόλτα με το αγροτικό, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο ανήλικος που φέρεται να οδηγούσε, ενώ ένα ακόμη αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας.

Τα δύο άλλα παιδιά δεν τραυματίστηκαν. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.