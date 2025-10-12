Φάρσαλα: Γυναίκα έχασε το χέρι της σε εκκοκκιστήριο εν ώρα εργασίας

Μια 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας της, η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι της, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο για να σταματήσει η αιμορραγία από το τραυματισμένο άνω άκρο της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ