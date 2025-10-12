Logo Image

Φάρσαλα: Γυναίκα έχασε το χέρι της σε εκκοκκιστήριο εν ώρα εργασίας

Κοινωνία

Φάρσαλα: Γυναίκα έχασε το χέρι της σε εκκοκκιστήριο εν ώρα εργασίας

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Μια 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας της, η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι της, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο για να σταματήσει η αιμορραγία από το τραυματισμένο άνω άκρο της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube