Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ στην Εγνατία Οδό – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός με τραύματα στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στην Εγνατία Οδό, λίγα χιλιόμετρα πριν από το τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο οχήματα κινούνταν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα όταν ξαφνικά συγκρούστηκαν. Η σύγκρουση ήταν τόσο έντονη που το ένα από τα αυτοκίνητα εκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και το πλήρωμά του παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον έναν από τους οδηγούς, ο οποίος υπέστη τραύματα στο κεφάλι. Αργότερα, ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στην περιοχή για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων.