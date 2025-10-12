Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάση Ελλάδος, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέροντας πως, ο κ.κ. Ιερώνυμος θα παραμείνει για ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους.