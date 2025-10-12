Συνεδριάζουν στον Τύρναβο οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά – Προειδοποιούν για κινητοποιήσεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους

Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας πραγματοποιείται στον Τύρναβο, με αντικείμενο την αποτίμηση της δύσκολης κατάστασης που έχει προκύψει από τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών τους.

Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για μια «εκτός ελέγχου» κατάσταση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία και ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Όπως επισημαίνουν, η κατάσταση είναι «εκρηκτική» και οι ίδιοι βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης. Διεκδικούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Υπουργείο, τόσο για την οικονομική ενίσχυση που τους οφείλεται, όσο και για τη διαχείριση της κρίσης, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα των παράνομων εμβολιασμών ζώων κατά της ευλογιάς. Η Ομοσπονδία καλεί όποιον διαθέτει στοιχεία για τέτοιες πρακτικές να τα δημοσιοποιήσει, ώστε να υπάρξει παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ζητεί να οργανωθεί επίσημο, καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμών υπό την ευθύνη του Υπουργείου, τονίζοντας ότι ενώ η νόσος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, οι παράνομοι εμβολιασμοί απειλούν να οδηγήσουν στην ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ