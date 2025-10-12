Logo Image

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί συνεχίζεται

Ελεύθεροι, με απόφαση της εισαγγελέως Νάξου, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού από την Ινδία, σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας-πιστοποιημένο ναυαγοσώστη, που την ώρα εκείνη βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ είχε συλληφθεί και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5χρονο αγόρι συνεχίζεται.

Η επί του πεδίου η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

