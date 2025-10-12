Logo Image

Σάμος: Διασώθηκαν 24 μετανάστες, αγνοείται ένας

Κοινωνία

Σάμος: Διασώθηκαν 24 μετανάστες, αγνοείται ένας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Έρευνες στη θάλασσα, και από αέρα-ξηρά

Σε εξέλιξη είναι το μεσημέρι της Κυριακής έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου για αγνοούμενο αλλοδαπό.

Ειδικότερα, μετά τον εντοπισμό 24 παράνομων μεταναστών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι, οι διασωθέντες δήλωσαν ότι στη λέμβο που τους μετέφερε επέβαιναν 25 άτομα.

Αποτέλεσμα ήταν, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και λιμενικοί από την ξηρά.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 5-6 Μποφόρ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube