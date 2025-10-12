Σάμος: Διασώθηκαν 24 μετανάστες, αγνοείται ένας

Σε εξέλιξη είναι το μεσημέρι της Κυριακής έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου για αγνοούμενο αλλοδαπό.

Ειδικότερα, μετά τον εντοπισμό 24 παράνομων μεταναστών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι, οι διασωθέντες δήλωσαν ότι στη λέμβο που τους μετέφερε επέβαιναν 25 άτομα.

Αποτέλεσμα ήταν, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και λιμενικοί από την ξηρά.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 5-6 Μποφόρ.