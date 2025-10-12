Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν μετρό, τρένα, λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς

Η χώρα «παγώνει» την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ καθώς δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Με αιτήματα για απόσυρση των ρυθμίσεων για το 13ωρο, αυξήσεις στους μισθούς και σεβασμό στο δικαίωμα του 8ώρου, οι κινητοποιήσεις φέρνουν ανατροπές στις μετακινήσεις. και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα συλλαλητήρια

Αθήνα: 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)

ΠΑΜΕ: 10:30 π.μ. στα Προπύλαια

Κινητοποιήσεις και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας

Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν λειτουργία 09:00 – 17:00 στις Γραμμές 1, 2, 3 και στο Τραμ, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των απεργών προς το Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλλουν ότι το νέο νομοσχέδιο «καταργεί κατακτήσεις δεκαετιών» και «διαλύει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Διεκδικούν:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων

Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις

Τρένα και Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί αν τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Αναμένονται σχετικές αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ταξί και αερομεταφορές

Παραμένει άγνωστο αν θα συμμετάσχουν οι οδηγοί ταξί.

Εκκρεμεί επίσης η ενημέρωση για τη στάση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που θα καθορίσει το αν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων.

Πλοία και λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Δημόσιος τομέας

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματά της:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.