Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Αττική καταζητείται ο δράστης – Τον «ξεσκεπάζουν» οι κάμερες ασφαλείας σε δύο στάσεις της διαδρομής

Στο συμπέρασμα ότι η πινακίδα του λευκού σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα της Μεσσηνίας προκειμένου να διαφύγει στην Αττική όπου και πλέον καταζητείται ήταν πλαστή, καταλήγουν οι αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του από τον τόπο του εγκλήματος, μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας, το όχημα του δράστη κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας με πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχεί πραγματικά σε μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικές αρχές γνωρίζουν την μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και αναζητούν την τοποθεσία στην οποία το έκρυψε ο δράστης της δολοφονίας.

Οι κάμερες στα βενζινάδικα

Οι κάμερες ασφαλείας σε δύο πρατήρια καυσίμων σε Κυπαρρισία και Κόρινθο, όπου ο δράστης ανεφοδιάστηκε με καύσιμα, αποκάλυψαν ότι τα χαρακτηριστικά του ίδιου και της μοτοσυκλέτας, ταιριάζουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με την περιγραφή του ανηψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Ο ανιψιός, ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας στην δολοφονία.

Ο δράστης, εκτιμάται ότι είναι ό ίδιος που είχε πυροβολήσει τον 68χρονο με αεροβόλο στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου. Τότε ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να οδηγεί διαφορετική μοτοσυκλέτα από αυτήν που χρησιμοποίησε στην διπλή εκτέλεση της 5ης Οκτωβρίου.

Οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δολοφόνος να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά αποκλείουν το ενδεχόμενο να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του. Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Αίνιγμα τα κίνητρα

Οι αρχές προσπαθούν να βρουν τον δράστη αλλά και τα κίνητρά του, αντλώντας πληροφορίες και από τη μυστική διαθήκη του θύματος. Πρόκειται για χειρόγραφη διαθήκη, που έγραψε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λίγες μέρες προτού πεθάνει και η οποία θα συγκριθεί με εκείνη, που είχε συντάξει πριν από ένα χρόνο, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν ενδεχόμενα κίνητρα για την δολοφονία.

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Τρεις από τις σφαίρες τον βρήκαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη.