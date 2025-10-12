Μοναστηράκι: Αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό Μετρό – Ανήλικος ο ένας δράστης

Ένας 17χρονος αλλοδαπός κι ένας 19χρονος Έλληνας συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία, μεσημβρινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου, στον σταθμό Μετρό «Μοναστηράκι», από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Νωρίτερα, προσέγγισαν 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού και, αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.