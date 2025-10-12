Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε σπείρα που έκλεβε από καταστήματα

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας έβαλε το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 6 άτομα, ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, εκ των οποίων ανήλικος 16 ετών ετών, ως μέλη της.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και άλλο μέλος της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση σπείρας που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να διαρρήξουν ιερό ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν δύο ασύρματοι.

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.