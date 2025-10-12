Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις πιωμένων οδηγών – Εκατοντάδες κλήσεις για αλκοόλ

Νέα ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο οργάνωσε από 9 έως 12 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 12.236 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.