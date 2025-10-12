Διασωληνωμένο το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες

Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται από το βράδυ του Σαββάτου κοριτσάκι ενός έτους, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε διαμέρισμα, στα Πατήσια, επί της οδού Αχαρνών.

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου ο αιγυπτιακής καταγωγής πατέρας του βρέφους, ο οποίος ήταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 27χρονος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.

Το ΕΚΑΒ φέρεται να κάλεσε η έντρομη μητέρα του, όταν είδε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.