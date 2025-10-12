ΟΠΕΚΕΠΕ: Προπηλακισμό και απειλές στις Μοίρες Ηρακλείου καταγγέλλει κλιμάκιό του

Άγριο προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλουν τρεις γυναίκες, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, από κτηνοτρόφο, στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Κρήτη, στη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου στη μονάδα του, για να διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ισχυρίζεται ότι αντέδρασε επειδή ο έλεγχος έγινε κατά την περίοδο όπου τα ζώα γεννούν, με αποτέλεσμα αυτά να τρομάξουν και να ποδοπατηθούν. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι δεκτός κάθε έλεγχος, μετά τον απογαλακτισμό των ζώων.

Η αναφορά των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι τρεις υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν έγγραφη αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρουν, «ελέγχθηκαν περίπου 70 πρόβατα. Μεταφερθήκαμε σε διπλανό χώρο όπου υπάρχουν κατσίκες, πρόβατα και νεαροί αμνοί και με τη βοήθεια των μελών της οικογένειας ελέγχθηκαν περίπου 30 πρόβατα. Εκεί ο πατέρας δήλωσε ότι ο έλεγχος σταματά, γιατί στον επόμενο φραγμένο χώρο, που δεν μας επέτρεψε να μπούμε, ήταν τα ζώα που είχαν γεννήσει πρόσφατα και τα νεογνά».

Η λογομαχία κατά τους 3 ελεγκτές πήρε άγριες διαστάσεις.

«Απείλησε τη Μ.Λ. ότι θα της διαλύσει το κεφάλι, σηκώνοντας το χέρι, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο… εκδιωχτήκαμε συνοδευόμενες από ύβρεις», καταγγέλλει υπάλληλος.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του κτηνοτρόφου, καταγγέλλει το περιφερειακό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον θάνατο τριών νεογνών αρνιών.

«Με την είσοδο των ξενιστών ουσιαστικά, των ελεγκτών, στην αίθουσα που βρίσκονταν τα ζώα, τα νεογέννητα και οι μητέρες, τα ζώα τράπηκαν σε φυγή, θορυβήθηκαν και αναστατώθηκαν, τα κυνηγούσαν, προκειμένου να τα χρωματίσουν…τράπηκαν σε φυγή και πάνω στη φυγή αυτή ποδοπατήθηκαν νεογνά και έχουν σκοτωθεί», σημείωσε η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος της οικογένειας.

Ο κτηνοτρόφος υπέβαλε αίτημα διενέργειας επανελέγχου των ζώων μετά τον απογαλακτισμό τους.

Πρέπει να σταματήσουν οι έλεγχοι αυτούς του δύο μήνες που γεννούν τα ζώα, λένε οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

«Είμαστε δεκτοί σε κάθε έλεγχο, όποτε θέλουν, αλλά όπως πρέπει. Πρέπει τα ζώα που γεννάνε να ποδοπατούν τα αρνιά, να τα σκοτώνουν; όποιος και αν είναι, θα χάσει την ψυχραιμία του. Είναι δυνατόν να βλέπεις τα παιδιά σου να σκοτώνουν τα παιδιά τους;», ανέφερε ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η αναφορά του κλιμακίου έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ το περιστατικό αναμένεται να τεθεί υπό διερεύνηση σε υπηρεσιακό και νομικό επίπεδο.