Έκρηξη έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκρηξη έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Μικρές ζημιές στο κτίριο λόγω της έκρηξης

Έκρηξη σημειώθηκε στις 22.50, σήμερα, στη συμβολή της λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους, όπου βρίσκεται το κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και το παράρτημα του Τμήματος Φυτουγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκια.

Το κτίριο υπέστη μικρές ζημιές, με μαυρίσματα στους τοίχους και σπασμένα τζάμια στην εξωτερική θύρα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε γειτονικά οχήματα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις του ΤΕΕΜ και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας για έρευνα και διασφάλιση της περιοχής.

