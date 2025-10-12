Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν 12 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη Μνήμη της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (787 μ.Χ.), η οποία καταδίκασε την εικονομαχία και αποκατέστησε την τιμή των ιερών εικόνων, θεμελιώνοντας οριστικά τη θεολογία της Ορθοδοξίας.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ταρασίου και εναντιώθηκε στην απαγόρευση της θρησκευτικής τιμής προς τις εικόνες.

Η Κυριακή Δ’ Λουκά και αναφέρεται στην παραβολή του Σπορέα, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο λόγος του Θεού ριζώνει ή απορρίπτεται στις καρδιές των ανθρώπων — υπενθύμιση πως η πίστη καρποφορεί μόνο σε γόνιμο έδαφος ψυχής.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος οι Μάρτυρες

Η Αγία Δομνίνη η Μάρτυς

Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Η Σύναξη πάντων των εν Αθήναις Αγίων

Ο Άγιος Βαλάντιος ο Ασκητής εν Κύπρω

Οι Άγιοι Ανδρομάχος και Διόδωρος οι Μάρτυρες

Οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος μαρτύρησαν στη Συρία κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (3ος αιώνας). Αντιμετώπισαν με γενναιότητα τα βασανιστήρια και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο, αποτελώντας παράδειγμα αφοσίωσης και πίστης.

Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος υπήρξε μία από τις κορυφαίες πνευματικές μορφές της Εκκλησίας. Έζησε τον 10ο αιώνα και δίδαξε με φωτισμό και έμπνευση για την προσωπική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό μέσω της προσευχής και της καθαρότητας της καρδιάς. Είναι ένας από τους τρεις θεολόγους που αναγνωρίζονται από την Ορθοδοξία (μαζί με τον Ιωάννη και τον Γρηγόριο).