Ανεξέλεγκτη πορεία μεθυσμένου οδηγού στην Καλλιθέα – Τράκαρε δύο σταθμευμένα αμάξια και έσπασε τζαμαρία μαγαζιού

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Ιατρίδου, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε ξαφνικά από την πορεία του και άρχισε να εμβολίζει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Ο οδηγός, ένας 42χρονος υπήκοος Καζακστάν, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το αυτοκίνητο, σε μια ανεξέλεγκτη πορεία, συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο σταθμευμένα οχήματα, παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστήματος εστίασης και τελικά κατέληξε πάνω στη γυάλινη πρόσοψη, σπάζοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που περαστικοί έτρεξαν έντρομοι να καλυφθούν, ενώ ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Αστυνομικοί της Τροχαίας έφτασαν άμεσα στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού και πραγματοποίησαν αλκοτέστ, το οποίο έδειξε τιμές 0,70 και 0,75 mg/l – σχεδόν διπλάσιες από το όριο που θεωρείται ποινικό αδίκημα. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σημείο γέμισε με συντρίμμια, σπασμένα τζάμια και τραπέζια, ενώ το κατάστημα υπέστη σημαντικές ζημιές και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσοψη. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο.