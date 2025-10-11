Συναγερμός για παράνομο εμβολιασμό αιγοπροβάτων – Στη Εισαγγελία Αρείου Πάγου οι καταγγελίες για λαθραίες εισαγωγές σκευασμάτων

Η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζητά την άμεση εφαρμογή ενός πανελλαδικού προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλα τα αιγοπρόβατα, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για παράνομες και ανεπίσημες διαδικασίες εμβολιασμού που κυκλοφορούν στην αγορά, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, υπονομεύουν την εγκυρότητα των μέτρων και την προστασία των ζώων.

Η Βασιλική Φασουλά, μέλος της επιτροπής, επισήμανε ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα εφαρμόζουν στην Ελλάδα», δήλωσε, υπονοώντας ότι η μη χρήση τους μπορεί να σχετίζεται με την αποφυγή ανάληψης ευθύνης για πιθανές παρενέργειες.

Από την άλλη πλευρά, ο Θεόφιλος Καντζόγλου, διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, προειδοποίησε για τους κινδύνους των παράνομων εμβολίων. «Η χρήση τους είναι παράνομη και επικίνδυνη. Ακόμη και η μεταφορά τους απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες ψύξης», τόνισε, σημειώνοντας ότι τέτοια σκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες στα ζώα.

Καταγγελίες στον Άρειο Πάγο

Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατήγγειλε την παράνομη εισαγωγή και πώληση εμβολίων τρίτων χωρών μέσω διαδικτύου. Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ.

Για σοβαρούς κινδύνους προειδοποιούν οι ειδικοί

Ο καθηγητής μικροβιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων του ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρίτας, επισήμανε ότι τα εμβόλια αυτά μπορεί να περιέχουν ζωντανά στελέχη του ιού, τα οποία θα μπορούσαν να μολύνουν τα ζώα. Παράλληλα, ο κτηνίατρος Παύλος Σταμόπουλος τόνισε τη σημασία της τήρησης της νομιμότητας: «Οποιαδήποτε χρήση μη εγκεκριμένου σκευάσματος είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των κτηνοτρόφων, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η σταδιακή καταβολή των καθυστερημένων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων της ειδικής task force.

