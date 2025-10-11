Logo Image

Τραυματισμός 9χρονου στο λιμάνι της Αίγινας κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

Κοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Το παιδία αναμένεται να μεταφερθεί στον Πειραιά και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ένα 9χρονο αγόρι αλλοδαπής καταγωγής τραυματίστηκε στο λιμάνι της Αίγινας, κατά τη διαδικασία επιβίβασής του σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα τη στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε λόγω κυματισμού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

