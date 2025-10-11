Φωτιά τώρα στην παραλία Ζαράκων στην Εύβοια

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Παραλίας Ζαράκων στην Εύβοια, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Στην περιοχή έσπευσαν συνολικά 54 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ τη μάχη με τις φλόγες ενισχύουν και υδροφόρες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.