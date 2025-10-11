Τραγωδία στη Σαντορίνη: Συνελήφθησαν ο διευθυντής του ξενοδοχείο και ο ναυαγοσώστης – Στις αρχές και ο πατέρας του 5χρονου

Προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό του θανάτου του 5χρονου αγοριού που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα, περίπου στις 11 το πρωί, σε ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην περιοχή Καμάρα.

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν γκρουπ Ινδών τουριστών, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του πεντάχρονου αγοριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας, 33 ετών, βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε, διαπίστωσε ότι το παιδί του είχε εξαφανιστεί. Ακολούθησε άμεση αναζήτηση στην πισίνα, μέχρι που το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο στον βυθό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Άμεσα το έβγαλαν από το νερό, ενώ το προσωπικό του ξενοδοχείου επιχείρησε ανάνηψη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Τρεις συλλήψεις για το συμβάν

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπεύθυνου της πισίνας, ο οποίος ήταν πιστοποιημένος ναυαγοσώστης και εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην άλλη πισίνα της μονάδας.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση. Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Νάξου.