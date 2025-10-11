Σαντορίνη: Νεκρό 4χρονο παιδί – Πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Τη ζωή του έχασε ένα τετράχρονο παιδί στη Σαντορίνη, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση.

Πρόκειται για παιδί τουριστών από την Ινδία το οποίο φέρεται να πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι του νησιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί ενώ το παιδί βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Όταν το κατάλαβαν, το ανέσυραν και καθώς υπήρχε απινιδωτής στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάληψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Έχουν προσαχθεί ο υπεύθυνος της πισίνας και ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν είχε ναυαγοσώστη το ξενοδοχείο.