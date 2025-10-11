Αγιος Παντελεήμονας: Βίντεο λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του Ουκρανού

Βίντεο που εμφανίζει το επακόλουθο της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα με θύμα έναν 31χρονο από την Ουκρανία και τραυματία έναν 48χρονο ομοεθνή του, βλέπει το φως της δημοσότητας.

Στο βίντεο (το δημοσίευσε ο «Σκάι»), φαίνεται ο 48χρονος, τραυματισμένος, να βγαίνει από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου και να μπαίνει τρέχοντας σε ένα σούπερ μάρκετ που υπάρχει δίπλα ζητώντας βοήθεια και φωνάζοντας σε σπαστά ελληνικά «καλέστε την αστυνομία».

Τα χέρια του 48χρονου φαίνεται να είχαν δεθεί καθώς πάνω τους υπάρχουν ακόμη οι μαύρες ταινίες, ενώ είναι τραυματισμένος στο κεφάλι και γεμάτος αίματα. Η υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, σαστισμένη, αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό έχει συμβεί και ειδοποιεί την αστυνομία.

Στο μεταξύ, όπως έγνε αργότερα γνωστό, στο διαμέρισμα είχε ήδη φτάσει η μητέρα του 31χρονου από την Ουκρανία, η οποία και βρήκε τον γιο της χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από λίγη ώρα, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τέσσερα άτομα φαίνεται να μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου και να ξυλοκόπησαν τους δύο άνδες.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα με τον τρίτο να φεύγει πριν έρθει η αστυνομία.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο οι δύ άνδρες να ενεπλάκησαν σε καυγά.

Μέχρι αργά το βράδυ οι Αρχές έβγαζαν από το διαμέρισμα ηλεκτρικές συσκευές ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για προϊόντα κλοπής.