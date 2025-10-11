Logo Image

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών

Κοινωνία

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι τη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2025 θα γίνει τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.

Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 04:00 τα ξημερώματα.

Οι πολίτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

